Handgeschreven briefje van Einstein in Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden krijgt de beschikking over nieuwe originele documenten van Albert Einstein en Hendrik Antoon Lorentz. 'Op maandag 12 maart dragen twee particuliere schenkers de bijzondere getuigenissen van beide grootheden uit de natuurkunde over aan het Leidse museum', zo laat het museum woensdag weten.

Begeleidend schrijven

De documenten van Einstein hebben betrekking op de uitreiking van de Gouden Medaille van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. Op 13 december 1923 nam Einstein hem in ontvangst. Op verzoek stuurde hij het Genootschap later die maand vanuit Berlijn zijn dankwoord met begeleidende brief, beide handgeschreven.

'Nieuw licht'

Het Lorentz-materiaal werpt nieuw licht op de Arnhemse jeugd van de Leidse hoogleraar. Daarnaast bestaat het uit gevarieerde documenten, zoals de bankoverschrijving van Lorentz’ Nobelprijs en een schets met de tafelschikking van het dies-diner van de Leidse universiteit in 1900, het jaar dat Lorentz rector was. Einstein en Lorentz waardeerden elkaar zeer.

Lorentz en Einstein

‘Hij betekende voor mij persoonlijk meer dan alle anderen, die ik op mijn levensweg heb ontmoet,’ aldus Einstein in een portret dat hij in 1953 ter gelegenheid van Lorentz’ honderdste geboortedag op verzoek van Rijksmuseum Boerhaave maakte. Van zijn kant noemde Lorentz zijn vriendschap met Einstein in een dankbrief uit 1923 ‘een van de beste dingen die mij zijn overkomen’.