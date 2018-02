Beschoten woning Roosendaal gesloten en gebiedsverbod

Camera's in de wijk

'Verder komen er camera’s in de wijk waarmee de komende tijd cameratoezicht mogelijk is', zo laat de gemeente Roosendaal woensdagmiddag weten na het lokale driehoeksoverleg. In dit overleg stemden de officier van justitie, de teamchef van de politie en burgemeester de (veiligheids-) maatregelen met elkaar af.

Maatregelen

De gebeurtenissen leidden tot onrust en gevoelens van onveiligheid in de straat en de directe omgeving. Burgemeester Jacques Niederer belegde een overleg om samen met politie en het openbaar ministerie extra maatregelen te nemen. De volgende acties zijn bedoeld om de openbare orde te herstellen.

Acties

De beschoten woning aan de Amethistdijk wordt op last van de burgemeester vier weken gesloten. De mannelijke bewoner (30) van het huis krijgt een gebiedsverbod opgelegd. Hij mag vier weken niet in de wijk Kortendijk komen. Op de Amethistdijk en de Diamantdijk/Desmijndijk komt op korte termijn cameratoezicht.

Burgemeester Niederer zegt hierover: 'Ik neem deze maatregelen in het belang van de leefbaarheid in de wijk en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dat staat voor mij voorop. We willen de rust terug in de straat en voorkomen dat de zaak verder escaleert.'

Voorkomen

De sluiting van de woning en het gebiedsverbod zijn bedoeld om te voorkomen dat het huis en de bewoner opnieuw doelwit worden. Omwonenden mogen niet opnieuw worden opgeschrikt of erger nog: gewond raken. Het gezin met drie jonge kinderen krijgt van de gemeente tijdelijk vervangende woonruimte aangeboden. Vanuit privacy oogpunt worden niet alle genomen maatregelen openbaar gemaakt. De politie houdt sinds afgelopen zondag verscherpt toezicht in de wijk.

Niemand gewond

In de nacht van zaterdag 17 februari op zondag 18 februari 2018 beschoten onbekenden een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal. Er vielen daarbij geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. Het gaat mogelijk om een drugs gerelateerd conflict. Op 5 december jl. vond een paar straten verderop ook al een geweldsincident plaats, waarbij werd geschoten.