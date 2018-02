Eneco Groep neemt E.ON over

Eneco Groep neemt de Nederlandse verkoop- en leveringsactiviteiten van Uniper Benelux over die op de Nederlandse markt bekend is als E.ON. Dit heeft Eneco Groep woensdag bekendgemaakt.

Particuliere en zakelijke energieklanten

'Daartoe hebben beide energiebedrijven een overeenkomst ondertekend', aldus Eneco Groep. Uniper is op de Nederlandse energiemarkt actief onder de merknaam E.ON. Dankzij de overeenkomst verwelkomt Eneco ongeveer 200.000 particuliere en zakelijke energieklanten van E.ON in Nederland. De overname geeft Eneco mogelijkheden om te groeien op het gebied van duurzame energie en innovatieve energiediensten.

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco Groep: 'Deze overname past in onze strategie om te groeien op het gebied van klanten, innovatieve energiediensten en duurzame energie. Onze klanten verwachten naast groene stroom ook de middelen om zelf de regie te nemen over hun energie, zoals ze dat nu al kunnen doen met Toon, de slim-laden app van Jedlix of een thuisbatterij met zonnepanelen. Dankzij deze stap kunnen we straks nog meer mensen helpen met besparen en verduurzamen.'

Hans Schoenmakers, Managing Director van Uniper Benelux: 'De verkoop van de leveringsactiviteiten past in de strategie van Uniper voor Nederland om zich steeds meer toe te leggen op haar core business: de productie van energie en borging van de leveringszekerheid en innovatie. Wij zien de verkoop van de leveringsactiviteiten aan Eneco als een goede kans om onze bestaande klanten in Nederland ook in de toekomst op de best mogelijke manier regie te geven over hun duurzame energie.'

Klanten

Voor de klanten van E.ON verandert er voorlopig niets: de contractvoorwaarden en tarieven blijven ongewijzigd. Wel worden zij op termijn klant van Eneco. Daardoor kunnen zij straks verder verduurzamen of besparen via energiediensten- en producten van Eneco zoals Hollandse Wind, de slimme thermostaat Toon of een thuisbatterij.

Medewerkers

Ook voor de ongeveer 200 medewerkers van Uniper, grotendeels werkzaam in Eindhoven, verandert er op korte termijn niets. De komende periode bekijken beide bedrijven hoe de activiteiten kunnen worden samengevoegd.

De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Eneco Groep en Uniper Benelux maken geen financiële details bekend over deze transactie.