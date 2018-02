Fietsster en automobilist botsen in Boxtel

Op de Europalaan in Boxtel botsten woensdagmiddag een vrouw op met haar fiets en een man met zijn auto met elkaar.

Dit gebeurde op de fietsoversteekplaats bij de Puttersdreef. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd. Korte tijd was een gedeelte van de rijbaan afgesloten.