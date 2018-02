Voetganger A58 overleden na aanrijding met vrachtwagen

Op de A58 is woensdagavond 21 februari rond 20.00 uur een voetganger aangereden door een vrachtwagen. De voetganger is overleden.

De voetganger was om onbekende reden op de snelweg en kon door de vrachtwagenchauffeur niet worden ontweken. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, de politie is deze aan het onderzoeken. Meerdere voertuigen raakten betrokken bij het ongeluk. Eén van de bestuurders raakte de midden geleider van de weg en moest zelf voor verzorging naar het ziekenhuis. Alle betrokkenen hebben hulp aangeboden gekregen van Slachtofferhulp Nederland.

Meerdere hulpverleningsdiensten werkten bij het ongeval en de A58 werd afgezet. Auto’s die in de file stonden, moesten keren en zijn tegen het verkeer in via de afslag bij Bavel weggeleid. Verkeersongevalanalisten van de afdeling Forensische Opsporing analyseren de toedracht van het ongeval. Ze stelden sporen veilig en namen foto’s van de aangetroffen situatie en de beschadigde voertuigen. Aan de hand van deze feiten en de verklaringen van getuigen en betrokkenen probeert de politie de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen.