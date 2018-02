OM eist 5 jaar tegen witwassende bitcoin-handelaar

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank in Dordrecht een gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen een witwassende bitcoin-handelaar. De man stond terecht omdat hij in twee jaar tijd van 2014 tot 2016 ongeveer voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan bitcoins had gewisseld.

Illegale handel op darknet

Dat geld was vermoedelijk afkomstig van de illegale handel in drugs en andere verboden goederen op verborgen darknet markets op internet. De wisselaar, een 38-jarige Brit die in Amsterdam woont, verdiende in minder dan twee jaar wel heel gemakkelijk zijn geld met een ongebruikelijk hoge commissie van 5 tot 8 procent.

Anoniem

De officieren van justitie van het Landelijk Parket brachten naar voren dat de hoge commissie de prijs was die klanten betaalden om anoniem te blijven. De verdachte nam een deel van dat risico voor zijn eigen rekening en liet zich er vorstelijk voor betalen. Hij en zijn echtgenote hadden nauwelijks een legaal inkomen.

Met zijn werkwijze was de verdachte destijds een pionier in een snel veranderende wereld van bitcoin-handel. Hij maakte nog gebruik van bankrekeningen op zijn eigen naam. Dat ging goed totdat de politie op de stoep stond. Van de wisseltransacties is voor miljoenen verzilverd en opgenomen bij geldautomaten.

Hennepteelt

De wisselaar stond ook terecht voor hennepteelt. Op zijn computer trof de politie tal van foto’s aan van een hennepplantage in de vorige woning van de man. De officieren van justitie benadrukten dat illegale handel in drugs, levensgevaarlijke medicijnen en wapens wezen de rechtbank alleen mogelijk zijn dankzij dienstverleners als deze verdachte.

Hij dacht een gat in de markt te hebben gezien en was er in gesprongen. Hij begon met ene wietplantage, verkocht de oogst op het darkweb en liet zich betalen in bitcoins. Al snel merkte hij dat hij de wiet niet meer nodig had om een flinke omzet en fijne winst te boeken. Volgens de man zelf waren zijn klanten eerzame burgers en geen boeven. De rechtbank doet op 6 maart uitspraak.