'Strafontslag voor hoge politiechef Amsterdam'

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit zal door de leiding van de politie-eenheid van de hoofdstad met strafontslag worden gestuurd wegens jarenlange verduistering in dienstbetrekking.

Reden voor het ontslag is dat Smit regelmatig familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie zou hebben gefêteerd. De laatste maanden zijn nog meer verdenkingen over fraude door Smit ontstaan, zo bericht het NRC vandaag.

Het voornemen tot ontslag met onmiddellijke ingang zal Smit volgende week officieel worden medegedeeld door de korpsleiding van Amsterdam. Smit was zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost in Amsterdam. Smit kan nog wel bezwaar aantekenen tegen het besluit, maar volgens de krant zal dat waarschijnlijk niet tot een ander besluit leiden.

Smit zelf zegt tegenover de krant geen fouten te hebben gemaakt.