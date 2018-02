Opnieuw brand in slooppand Rotterdam

Opnieuw heeft donderdagochtend een brand gewoed in een slooppand aan de Warmoldstraat in Rotterdam.

Gisteren woedde daar ook al een brand. Tijdens de jaarwisseling was er in het zelfde gebied zelfs een grote brand, en ook daarna moest de brandweer vele keren terugkeren. Vandaag schaalde de brandweer op naar het sein middelbrand. De brand was snel onder controle. Alle woningen zijn met hekken afgezet omdat er mogelijk asbest aanwezig is.