FNV daagt PostNL voor rechter om 5 miljoen onderbetaling

De FNV heeft vandaag PostNL en uitzendbureau In Person voor de rechter gedaagd. De vakbond eist gelijk loon voor honderden pakketsorteerders op pakketdepots in Amersfoort, Goes en Waddinxveen.

PostNL verzendt zo’n zeventig procent van alle web-aankopen van Nederlandse huishoudens, maar heeft nauwelijks eigen mensen in dienst op haar pakketdepots. Via een schijnconstructie ontduikt PostNL de eigen cao en laat uitzendbureaus de sorteerders flink onderbetalen.

Afgescheept

Mariëtte van der Neut, bestuurder FNV Flex: ‘Door de cao te ontduiken hebben PostNL en uitzendbureau In Person de pakketsorteerders jarenlang afgescheept met een veel te laag loon. Er is over de afgelopen vijf jaar ruim 5 miljoen euro te weinig loon betaald.’ In de dagvaarding claimt de FNV dit bedrag als nabetaling voor de mensen. Daarnaast eist de vakbond per direct het hogere cao-loon voor alle sorteerders van In Person.

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de beloning van de pakketsorteerders van In Person. Ze bevestigde in november dat de uitzendkrachten geen gelijk loon voor gelijk werk ontvangen en dat daarmee de wet wordt overtreden. In december hebben de sorteerders van Waddinxveen dat rapport aan PostNL overhandigd en gevraagd om gelijk loon. Maar de post- en pakkettengigant weigert om het eigen cao-loon te betalen aan de pakketsorteerders.

In januari heeft de Inspectie SZW ook vastgesteld dat op het PostNL-depot in Kolham de wet wordt overtreden. Hier speelt een gemeentelijk reïntegratiebedrijf onderaannemer van de gemeente zelf, en ook dit bedrijf betaalt de pakketsorteerders geen cao-loon. Afgelopen vrijdag hebben de sorteerders uit Kolham hun wethouder opgeroepen gelijk loon voor gelijk werk te betalen. Als de gemeente en PostNL niet reageren, stapt FNV ook namens deze werknemers naar de rechter.