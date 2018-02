Na Oxfam en Artsen Zonder Grenzen nu ook Plan International ''met billen bloot''

Zo zouden medewerkers van Plan International kinderen hebben misbruikt. Recent nog zijn er zes gevallen bekend geworden van misbruik. Een misbruikzaak door een vaste medewerker, en de andere zaken door vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties. De zes zijn direct ontslagen, schrijft directeur Monique van 't Hek van Plan Nederland in een brief aan donateurs.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het afgelopen boekjaar (1 juli 2016 – 30 juni 2017) wereldwijd zes incidenten van seksueel misbruik met kinderen hebben plaatsgevonden. Het betreft een medewerker en vijf externen (zoals vrijwilligers en lokale partners). Deze zes personen zijn direct ontslagen. Vijf van de zes hebben een strafbaar feit gepleegd; tegen hen is aangifte gedaan. Aan alle slachtoffers en hun familie is hulp geboden. Ze zijn in contact gebracht met organisaties die specialistische zorg bieden op onder andere medisch en psychosociaal gebied.

In dezelfde periode waren er negen gevallen van seksuele intimidatie en ongepast gedrag door medewerkers. Het betrof hier volwassenen. Zeven medewerkers zijn direct ontslagen en twee medewerkers hebben een waarschuwing gekregen (voor ongepast taalgebruik).

Volgens een woordvoerster van Plan Nederland die kantoor houdt in Amsterdam waren er geen Nederlandse hulpverleners betrokken bij deze incidenten.

''Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers. Juist bij een organisatie als de onze horen alle kinderen en jongeren veilig te zijn. Plan doet er alles aan om wangedrag te voorkomen, te signaleren en te bestraffen. Het welzijn van de slachtoffers staat daarbij altijd voorop. Wij zullen lering trekken uit wat er is gebeurd en ons beleid en de controles aanscherpen.''

Plan International is werkzaam in 75 landen, heeft 10.000 medewerkers en duizenden vrijwilligers.