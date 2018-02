Vakbonden breken cao-onderhandelingen Rijk af

Vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF hebben vanochtend, na twee maanden onderhandelen, het cao-overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de rijksambtenaren afgebroken. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, gaf gisteren een loonwaarschuwing af.

Zij stelt geen geld beschikbaar voor de looneis van de vakbonden van 3,5%. Daarmee wijkt ze sterk af van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging. Echter, een loonbod van de minister blijft uit.

De vakbonden hebben in 2017 een tussen-cao afgesloten met de intentie dat er aansluitend een nieuwe, inhoudelijke cao komt met een goede loonsverhoging. Nu de minister dat niet wil afspreken, breken de vakbonden de onderhandelingen af. Zij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is tegemoet te komen aan de looneis van 3,5%. Ondertussen bereiden de bonden acties voor.



De cao Rijk liep af op 31 december 2017 en geldt voor 110.000 rijksambtenaren in Nederland.