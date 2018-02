Nederland mag Said C. niet uitleveren aan Marokko

Verklaringen

Marokko verzocht vorig jaar om uitlevering van de Roosendaler (1965). Het land heeft op verzoek van Nederland garanties gegeven, onder meer over een eerlijk proces. Mede op basis van rapporten en beslissingen van internationale instanties en niet-gouvernementele organisaties is echter in voldoende mate aannemelijk geworden dat medeverdachten van Said C. door marteling verklaringen hebben afgelegd tegen hem en dat deze verklaringen als bewijs tegen hem zullen worden gebruikt in het proces in Marokko. Daarom bestaat een reëel gevaar dat hij een zodanig oneerlijk proces zal krijgen, dat de uitlevering moet worden geweigerd, oordeelt de rechtbank.

Garanties onvoldoende

De garanties die Marokko geeft, vindt de rechtbank onvoldoende om dit gevaar af te wenden. Mede daarom acht de rechtbank het bevel tot uitlevering ontoelaatbaar en heft de rechtbank het bevel tot uitleveringsdetentie op. Overigens is Said C. verdachte in een Nederlandse strafzaak vanwege drugstransporten. Said C. woonde afwisselend in Marokko en Nederland en was lid van het Marokkaans parlement. Hij is politiek actief voor het Rif-gebied in Marokko.