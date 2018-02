Vluchtende inbrekers slaan over kop en worden gepakt

Drie Chilenen (31, 40 en 43) en een in Duitsland wonende Cubaan (25) werden woensdagavond aangehouden omdat ze vermoedelijk een inbraak hadden gepleegd in een woning aan de Stephan Hanewinkellaan. Aan de aanhouding ging een achtervolging vooraf, die eindigde toen de auto met de verdachten crashte.

Een oplettende getuige meldde tegen negen uur dat er waarschijnlijk door enkele mannen werd ingebroken bij de betreffende woning en alarmeerde direct de politie. Toen agenten de straat inreden, troffen ze een auto met daarin vier mannen die er vol gas over een grasveld vandoor ging. De leidde tot een achtervolging, waarbij de vluchtauto onder andere met hoge snelheid over fietspaden reed en rood licht negeerde. Onderweg gooiden de verdachten nog enkele spullen uit de auto. Uiteindelijk verloor de bestuurder van de vluchtende auto in de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel de macht over het stuur, raakte hij van de weg en sloeg de auto over de kop. Hij kwam in een sloot tot stilstand. Drie van de mannen konden meteen worden aangehouden, de vierde probeerde er nog vandoor te gaan. Hij werd echter snel, mede door de inzet van een politiehond, aangehouden.

Inbrekers gewond

Drie verdachten werden na hun aanhouding met een ambulance ter controle van mogelijke verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Een van hen liep een gebroken schouder op en de anderen kwamen er af met wat kneuzingen en schaafwonden. Inmiddels zitten alle vier de verdachten in de cel van het politiebureau.

Buit kwijt

Bij de woning in Nuenen bleek daadwerkelijk te zijn ingebroken. De inbrekers hadden zich de toegang tot de woning geforceerd en doorzochten het huis waar op dat moment niemand aanwezig was. Ze namen onder andere computerapparatuur en ski-spullen mee. Een deel van deze spullen is echter nog kwijt. Tijdens hun vlucht gooiden de mannen goederen uit de auto. Daarbij zat een geldkistje, die waarschijnlijk niet afkomstig was uit de woning waar was ingebroken.

Vluchtroute

Wij zijn dus nog op zoek naar gestolen goederen, die waarschijnlijk op de vluchtroute uit de auto zijn gegooid. De inbrekers vluchtten via de volgende route, voordat ze in Aarle-Rixtel van de weg raakten: Vanuit de Stephan Hanewinkellaan - Laan van Nuenhem - Smits van Ooyenlaan - Laan van Gherwin - Gerwenseweg - Heuvel - Ruiterweg – via fietspad de N615 - Deense hoek over het fietspad langs het kanaal - Provinciale weg - Lieshoutseweg – Molenstraat – Wilhelminalaan.

Meld gevonden buit

Op deze route zijn waarschijnlijk spullen uit de auto gegooid. We roepen iedereen op die ergens langs de route spullen vindt, die mogelijk van de inbraak afkomstig zijn, om daarover direct de politie te informeren. Bel daarvoor met 0900-8844 en vraag naar de districtsrecherche in Helmond.