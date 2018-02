Twee jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Oosterpark

De indertijd 17-jarige verdachte van een dodelijke steekpartij in het Oosterpark is veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. De man is ook schuldig aan onder meer twee andere gewelddadige berovingen in het Oosterpark.

Dodelijke roofoverval

De nu 18-jarige stak op de avond van 3 maart 2017 in het Oosterpark een 33-jarige man neer en beroofde hem van zijn telefoon en portemonnee. Met een vlindermes stak hij zijn slachtoffer zeven maal in zijn bovenlijf, waardoor die kort daarna overleed.

Meerdere misdrijven

In het onderzoek dat volgde, kon de man uiteindelijk ook in verband worden gebracht met twee andere gewelddadige roofovervallen in het Oosterpark, in december 2016 en januari 2017. In december werd een man beroofd van zijn telefoon, geld en tas. Hij werd daarbij met een stuk hout op zijn hoofd en benen geslagen. Het slachtoffer van de roofoverval in januari werd met zijn fiets in het park ten val gebracht en daarna onder bedreiging van een mes beroofd van zijn tas en fiets. De verdachte is daarnaast nog schuldig bevonden aan mishandeling van een meisje op het terrein van de jeugdinstelling waar de man verbleef.

Berechting volgens jeugdrecht

De officier van justitie vond dat de man volgens het meerderjarigenstrafrecht moest worden berecht. De rechtbank gaat hierin niet mee en past het jeugdstrafrecht toe, omdat de kans dat zijn gedrag verbetert op die manier groter is dan wanneer hij in volwassenendetentie wordt geplaatst. In een volwassen omgeving kan de jonge man juist verder afstompen, waardoor het risico op herhaling alleen maar groter wordt.

Maximale straf

De 24 maanden jeugddetentie is de zwaarste straf die onder het jeugdrecht kan worden opgelegd. Omdat bij de verdachte sprake is van een ernstige gedragsstoornis moet hij na zijn detentie worden opgenomen voor behandeling in een gesloten jeugdinstelling. Deze zogenoemde PIJ-maatregel, die staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, kan tot maximaal 7 jaar worden verlengd. Bij onvoldoende verbetering van het gedrag kan de PIJ-maatregeldaarna nog worden omgezet in TBS.