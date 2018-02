Vorig jaar meer productielocaties synthetische drugs aangetroffen

Extra capaciteit

'Door extra opsporingscapaciteit is een stijging waargenomen in het aantal aangetroffen productielocaties. Dit is gegaan van 61 naar 82 stuks (+21) (labs/kristallisatie-/tabletteerplaatsen) in Nederland', aldus de politie. De stijging van het aantal aangetroffen labs is in de provincie Noord Brabant het grootst. In Gelderland is er een daling van aangetroffen labs.

Dumpingen

De dumpingen zijn toegenomen in aantallen van 177 in 2016 naar 206 in 2017. (+29) In Oost Nederland is deze stijging het sterkst en laat in Noord Brabant een daling zien. Te zien is dat het aantal productielocaties in Gelderland zijn afgenomen maar dumpingen daarentegen zijn toegenomen.

Aanpak Zuid Nederland

De sinds oktober 2014 geïntensiveerde aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit in Zuid Nederland heeft na 2 jaar resultaten geboekt. Meer dan 680 aanhoudingen en 82 criminele samenwerkingsverbanden zijn aangepakt en er werden nog eens 514 wapens aangetroffen en voor 3,5 miljoen aan contanten in beslag genomen.

Doordat er extra aandacht is gegeven op de bestrijding van verdovende middelen in Zuid Nederland kan dit ook de verklaring zijn dat de crimineel zijn werkterrein gedeeltelijk naar het Noorden en het Oosten van Nederland heeft verplaatst.

Toename

De vraag naar XTC is wereldwijd toegenomen en dit is ook te zien in de productie. Daarnaast is te doorlooptijd van drugslabs hoog. Dit komt onder andere doordat de meeste materialen en chemicaliën waarmee de drugs vervaardigd worden legaal verkrijgbaar zijn. Vele precursoren zijn zogenoemde niet gecontroleerde stoffen waardoor deze vrij te verkrijgen zijn vanuit China.