Zeven aanhoudingen voor mogelijke handel in verdovende middelen

De politie heeft woensdag 21 februari in Nieuwegein zeven personen aangehouden die worden verdacht van het bezit en/of de handel in verdovende middelen. De mannen zijn in de leeftijd tussen 38 en 51 jaar. Vijf verdachten zijn afkomstig uit Utrecht, één uit Zaandam en een man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 15.00 uur drie auto’s vertrekken bij een pand op het bedrijventerrein Liesbosch in Nieuwegein. De auto’s werden even later afzonderlijk door de Landelijke Eenheid en de politie Midden-Nederland gecontroleerd. Bij deze controles werd in alle voertuigen hennep aangetroffen en in één auto ook 300 gram van een nog onbekende witte stof . De vier inzittenden van deze auto’s zijn aangehouden.

Wapens

Naar aanleiding van deze aanhoudingen betrad de politie vervolgens het pand op het bedrijventerrein vanwaar de auto’s waren vertrokken. In het pand trof men enkele kilo’s hennep aan en allerlei attributen die gebruikt kunnen worden bij het kweken van hennep. Daarnaast werden computers, mobiele telefoons, een stroomstootwapen en een ploertendoder aangetroffen en in beslag genomen. De drie in het pand aanwezige personen zijn aangehouden. In totaal zijn ook vijf auto’s in beslag genomen.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de verdovende middelen.