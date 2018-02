Tweede Kamer stemt voor afschaffen raadgevend referendum

Zij steunden, zoals verwacht, het wetsvoorstel van D66-minister, Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om het referendum in te trekken. Ook oppositiepartij SGP stemde voor. Het wetsvoorstel werd aangenomen met 76 voor en 69 stemmen tegen. Dit meldt onder meer de NOS donderdag.

Geen van de oppositiepartijen was het eens met de manier waarop het kabinet van het referendum af wil. Ze vonden dat daar een referendum over had moeten worden gehouden. Ook de SGP. Deze partij steunde een aanpassing van de wet van GroenLinks om een referendum over het afschaffen van het referendum mogelijk te maken. Dit kreeg echter geen steun van de meerderheid. 71 Kamerleden stemden voor, 74 tegen.

Minister Ollongren kreeg deze week in een fel debat de volle laag van de oppositie. Volgens de SGP was het juridisch onjuist dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het referendum blokkeert. Maar ook andere partijen zoals 50PLUS en Forum voor Democratie trokken fel van leer tegen de minister. Het afschaffen van het referendum gaat dan ook in tegen alles waar D66 ooit voor stond: directe democratie, participatie van de burgers, daadwerkelijke invloed op de politiek.

De Eerste Kamer moet zich nu nog over de intrekkingswet van Ollongren uitspreken.