Wolf gezien in woonwijk in Veenendaal

In de nacht van woensdag op donderdag is op de Nieuweweg in Veenendaal een wolf gespot.

De wolf werd gefilmd toen hij in de buurt van de Rondweg-West liep. Dit meldt het Algemeen Dagblad donderdag. In de krant doet Johnny van Dijk zijn verhaal. Hij reed rond 01.20 uur zijn woonplaats Veenendaal binnen en zag toen een 'hond' lopen, zo dacht hij. Hij maakte er eerst een foto en wilde nog uit de auto stappen om het dier bij zijn halsband te pakken, maar zag toen dat het een wolf was en maakte een filmpje van het dier. .

Zeker een wolf

Het dier liep in de richting van de Heuvelrug. Volgens Wolven in Nederland kan het niet anders dan dat het een echte wolf is. Een woordvoerder tegen RTV Utrecht: 'Voor zekerheid moeten we natuurlijk DNA-materiaal hebben. Maar onze experts zijn overtuigd. We hebben ook overlegd met onze Duitse collega's en die denken hetzelfde.' Het dier is deze week ook gezien in het Duitse Rees en in Gelderland. Hij werd ook bij Bennekom en Wageningen gezien. Wolven in Nederland zegt dat de Venendalers niet hoeven te vrezen voor hun leven, zo lang ze de wolf met rust laten. Woordvoerder tegen de lokale omroep: 'Je kan nog gewoon rustig buiten lopen. Ook kan je hem filmen en fotograferen. Het enige dat we vragen is om de wolf niet op te jagen.' Een wolf kan per nacht wel 40 tot 50 kilometer afleggen.