Reconstructie in schietincident Thialf zaak

Op vrijdagavond 23 februari 2018 wordt een reconstructie gehouden in het onderzoek waarbij een schot is gelost ten gevolge waarvan een slachtoffer gewond is geraakt aan zijn hand . Dit vond plaats bij het Thialf stadion op 9 januari 2017. Voor de reconstructie zal een gedeelte van het parkeerterrein bij Thialf afgezet worden.

Er wordt onderzocht of aan de hand van de reconstructie duidelijk kan worden hoe aannemelijk de verklaringen van de verdachte en het slachtoffer zijn. Regelmatig blijkt tijdens een reconstructie dat (bepaalde aspecten uit) een verklaring feitelijk onmogelijk zijn. De verdachte en het slachtoffer hebben beide een verschillende lezing van de feiten, met name over het wapen dat is gebruikt.

Het Openbaar Ministerie heeft op de regiezitting van 13 december 2017 aan de rechtbank verzocht een reconstructie te gelasten. De verdediging heeft zich daar niet tegen verzet en uiteindelijk heeft de rechtbank de reconstructie gelast. De reconstructie vindt plaats onder regie van de rechter-commissarisen wordt door het speciale landelijke reconstructieteam van de politie uitgevoerd. De reconstructie is vrijdag 23 februari vanaf 19.00 uur.