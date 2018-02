Man (70) komt om bij eenzijdig ongeval Holtheme

Een 70-jarige man uit Bergentheim is vanochtend, vrijdag 23 februari, om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de De Haandrik in Holtheme. Door nog onbekende oorzaak raakte de man in een bocht van de weg en kwam hij met zijn bedrijfsauto inclusief aanhanger in het water terecht.