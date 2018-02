Verzekeraars: gebruik even geen open haard bij rieten dak

Gortdroge daken

De omstandigheden zijn vergelijkbaar met 2013, toen in het begin van dat jaar op één dag ruim tien woningen in vlammen opgingen. Droog weer, matige vorst en koude oostenwind zorgen voor gortdroge daken. Een vonkje is genoeg. Bovendien, juist nu het stookseizoen al een tijdje loopt, is door roetvorming de kans groter op vonken vanuit de schoorstenen.

Deze week brand

Deze week nog werd een bij Univé verzekerde rietgedekte woning verwoest. Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar de schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro’s. Bij Univé zijn alleen al in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland circa 3.500 rietgedekte woningen verzekerd. Ongeveer de helft heeft een houtkachel- of haard.

Advies, wel verzekerd

“Het is met die daken nu net als een handjevol droog gras. Vonkje erbij, even blazen en het brandt. We hopen vooral dat mensen ons advies ter harte nemen. Het zal overigens geen reden zijn om schadevergoeding te weigeren als het toch mis gaat. Het is net als op de weg, een dringend advies”, zegt manager brandbedrijf Erik Dokter van Univé Dichtbij.

Voorkomen van risico's

Jaarlijks vindt minimaal een tiental schoorsteenbranden plaats bij rietgedekte woningen die verzekerd zijn bij Univé. Onderzoek laat zien dat bij veel branden van rietgedekte daken met als oorzaak houtkachel of -haard, de drie voorgaande dagen er geen regen was gevallen.

Stookhulp

Coöperatie Univé investeert steeds meer in het voorkomen van risico’s en beperken van schade. In geval van de schoorsteenbranden wordt daartoe in een aantal regio’s sinds een paar maanden een speciale preventie-adviseur ingezet.

Preventietips rietgedekte woningen

De verzekeraars hebben de volgende tips. Stook alleen droog onbehandeld hout. Stook niet bij windstil, mistig weer of een langere periode van droog vriezend weer met een gure oostenwind. Controleer regelmatig het vuur en de rook uit uw schoorsteen. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden en zorg voor toezicht of doof het met zand of zout. Zorg dat uw vonkenvanger schoon is. Zorg voor voldoende rookmelders. Laat het kanaal minimaal ééns per jaar vegen, en laat het een maal per 5 jaar inspecteren. Laat uw kanaal en vonkenvanger controleren op vervuiling.