Slowaken opgepakt voor afpersing KPN

Slowakije

'Het gaat om twee mannen van 25 en 32 jaar afkomstig uit Slowakije. De 25-jarige man is in Rotterdam aangehouden en de 32-jarige man in Dolny Kubin in Slowakije', aldus de politie.

Aangifte KPN

Half januari startte het Team High Tech Crime (THTC) van de Landelijke Eenheid een onderzoek nadat telecomprovider KPN aangifte had gedaan van digitale afdreiging. Een onbekend persoon of personen had(den) het bedrijf benaderd en aangegeven bedrijfsgevoelige informatie te bezitten en wilde(n) daarvoor een groot geldbedrag in Bitcoins.

Aanhouding

Na een intensieve samenwerking met KPN en tactisch en digitaal onderzoek kon de politie een verdachte in Rotterdam en een verdachte in Dolny Kubin in Slowakije aanhouden. De politie heeft hun woningen doorzocht en verschillende digitale gegevensdragers zoals mobiele telefoons en laptops in beslag genomen om verder onderzoek te kunnen doen. Op dit moment van het onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat daadwerkelijk de beveiliging is doorbroken.

Voorgeleiding

De 25-jarige verdachte is vandaag vrijdag 23 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Het Landelijk parket heeft de uitlevering gevraagd van de aangehouden verdachte in Slowakije.