In Zaandam neergestoken 29-jarige vrouw overleden

De vrouw die vrijdagavond 9 februari zwaargewond op de Czaar Peterstraat in Zaandam werd aangetroffen, is aan haar verwondingen overleden. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Hechtenis verdachte verlengd

'De voorlopige hechtenis van de 44-jarige verdachte die die vrijdagavond werd aangehouden is afgelopen week door de raadkamer van de rechtbank met 90 dagen verlengd', aldus de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van dit incident vermoedelijk is gelegen in de relationele sfeer.

Politiebureau

Omstreeks 23.20 meldde zich die vrijdagavond een man aan het politiebureau aan de Nicolaasstraat in Zaandam. De man had een bebloed mes bij zich en vertelde dat er verderop een vrouw lag, die was neergestoken.

Ter plaatse trof de politie de vrouw aan. Zij lag op het trottoir en werd ondersteund door omstanders. Aangezien de vrouw geen goed voelbare polsslag meer had, startte de politie met levensreddende handelingen. Deze werden na enkele momenten al overgenomen door ambulancepersoneel.

Ziekenhuis

Het slachtoffer, een 28-jarige Bulgaarse, werd in kritieke toestand overgebracht naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam waar zij is overleden. De man die het steekincident had gemeld, een 44-jarige Bulgaar, werd als verdachte aangehouden.