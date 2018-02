Vijf jaar cel geëist tegen verdachten anti-homogeweld Amsterdam

“Het is schokkend te noemen dat de verdachten zo tekeer zijn gegaan tegen de twee slachtoffers en dat enkel en alleen maar omdat ze homoseksueel zijn“, aldus de officier van justitie vandaag in zijn requisitoir. “Dat het motief hierin ligt maakt het feit des te onbegrijpelijker, pijnlijker en kwetsender. Wat het Openbaar Ministerie betreft zijn dergelijke zaken onacceptabel en dient er hard opgetreden te worden tegen dit soort geweld.”

Ernstig toegetakeld

Het incident in de nacht van 18 juni 2017 op het Damrak in Amsterdam is volgens het OM glashelder in beeld gebracht. Op de beelden is te zien hoe ernstig de twee slachtoffers worden toegetakeld. Eén van hen wordt door een overmacht van vier personen ingesloten en geschopt en geslagen. Hij krijgt ook een trap in het gezicht als hij al op de grond ligt. Een aantal uren na het incident spreken twee van de drie verdachten een filmpje in op de telefoon van één van hen. Uit dit filmpje komen hun motieven weer duidelijk naar voren. “Ik zeg je eerlijk, ik heb die homo kanker erg gekrast”, zegt één van hen. De drie mannen erkennen betrokken te zijn geweest bij het geweldincident. Dat er sprake zou zijn van een homo-gerelateerd motief wordt door de drie verdachten ontkend.

Discriminatie-aspect

Tegen de drie verdachten van 23, 26 en 28 jaar heeft het OM celstraffen geëist van 18 maanden en vier en vijf jaar. Het OM beschuldigt de 26 en 28 jarige mannen van een poging doodslag. De 23-jarige van poging zware mishandeling. Daarnaast wordt de drie mannen openlijke geweldpleging verweten. Alle feiten hebben volgens het OM een discriminatie-aspect. Naar een vierde verdachte is de politie nog op zoek. Als hij is aangehouden zal hij ook worden vervolgd voor dezelfde feiten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.