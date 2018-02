Politie pakt geldwolf met 770.000 euro in brandstoftank

In Duitsland heeft de politie een automobilist aangehouden die met 770.000 euro de grens bij Nederland was overgestoken.

De 35-jarige man met onbekende nationaliteit kwam vanuit Nederland bij Oldenzaal de grens over. Bij een grote politiecontrole bij Gildehaus liep de man tegen de lamp. In eerste instantie verklaarde hij dat hij 3000 euro bij zich had. Maar bij verdere controle van zijn voertuig werd 4550 euro in het zijn dashboardkastje aangetroffen. De politie besloot de auto af te slepen voor een verdere inspectie. Daar werden nog eens stapels aan bankbiljetten uit de brandstoftank gevist. De man is aangehouden en wordt verdacht van witwassen van 770.000 euro.

Aan de in Duitsland opgezette controle deden ook Nederlandse politiemensen en douane aan mee. Er zijn in totaal 25 mensen aangehouden voor diverse overtredingen.