Defensie verzoekt uitlatingen Marco Kroon niet uit te zenden. ''mensenlevens mogelijk in gevaar''

Er is grote onrust ontstaan onder de Nederlandse commando's, het Korps Commandotroepen (KCT). Aanleiding zijn de recente verklaringen van commando Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007.

Het ministerie van Defensie heeft Nieuwsuur gevraagd, die een reportage over oorlogsveteraan Marco Kroon wilde uitzenden, niet uit te zenden. Volgens het ministerie zou de reportage staatsgeheimen bevatten en mensenlevens in gevaar kunnen brengen.

Over de details van dat incident wilde Kroon niets zeggen omdat het staatsgeheim is. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar het incident.

Nieuwsuur heeft de afgelopen weken deze kwestie uitgebreid onderzocht en met verschillende bronnen gesproken. In dat licht kent Nieuwsuur inmiddels een aantal feiten en details over een veiligheidsrisico in een missiegebied dat al langere tijd bestaat. Dat veiligheidsrisico blijkt ook nu nog actueel te zijn. Daar is de onrust van leden van het KCT op gestoeld.

Nieuwsuur zegt verder te gaan met met de research van dit verhaal en zal te zijner tijd alles publiceren wat verantwoord is.