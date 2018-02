Massaal DNA-onderzoek van start in oude moordzaak Nicky Verstappen

Vandaag begint het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Ongeveer 21.500 mannen zijn uitgenodigd om de komende drie weken DNA af te staan in Limburg.

De elfjarige Nicky Verstappen is op zomerkamp op de Brunssummerheide als hij in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 vermist raakt. De volgende avond wordt zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden. Het onderzoek lag nooit stil en in een uiterste poging antwoord te krijgen op de vraag wat er met Nicky is gebeurd, start nu een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.

​Eerder DNA-onderzoek

Zo is in opdracht van de officier van justitie in 2011 het graf van de inmiddels overleden leider van het zomerkamp geopend, omdat er aanwijzingen waren die in zijn richting wezen. Een vergelijking van zijn DNA-profiel met sporen op de kleding van Nicky leverde geen overeenkomst op. Eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 100 mannen o.a. uit de omgeving van Nicky, onder wie de begeleiders van het zomerkamp. Opnieuw zonder resultaat.

In totaal zijn 21.500 mannen uitgenodigd om hun wangslijm af te laten afnemen. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky.

DNA-onderzoek ook buiten Limburg

In het kader van het DNA-verwantschapsonderzoek wordt niet alleen in Limburg, maar ook daarbuiten DNA afgenomen. Omdat mensen immers verhuizen of destijds op vakantie waren in de provincie. Ook zijn de mannen die In 1998 bij de NATO-basis in Brunssum werkten meegenomen in het DNA-verwantschapsonderzoek.