Europol doet oproep: “Wie herkent objecten op kinderporno-foto’s?”

De internationale politieorganisatie Europol heeft gisteren opnieuw 25 foto’s vrijgegeven op de website van hun project Stop Child Abuse - Trace an Object.

Europol hoopt dat mensen de objecten herkennen en dat de misdadigers kunnen worden aangehouden.

''De meest onschuldige aanwijzingen kunnen soms helpen om een ​​zaak te kraken. De objecten zijn allemaal afkomstig van de achtergrond van een afbeelding met seksueel expliciet materiaal met minderjarigen. Voor alle onderstaande afbeeldingen is elke andere onderzoekslijn al onderzocht. Daarom vragen we uw hulp bij het identificeren van de oorsprong van sommige van deze objecten. We zijn ervan overtuigd dat meer ogen zullen leiden tot meer leads en uiteindelijk zullen helpen om deze kinderen te redden,'' aldus Europol.

Sinds Europol vorig jaar met het project is begonnen, zijn 18.300 tips binnengekomen. 70 objecten op foto’s werden herkend. Daarvan konden er 25 met zekerheid aan een bepaald land of een klein aantal landen worden gekoppeld. Dat bekent dat ze nu dankzij de hulp van burgers bijna zeker zijn waar de kinderporno vandaan komt.