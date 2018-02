Bestuurder onder invloed aangehouden na achtervolging

De agenten gaven rond 02.10 uur de bestuurder een stopteken maar die negeerde hij en reed met snelheden van boven de 100 km per uur en gedoofde lichten verder. Na een achtervolging, waarbij nog een andere eenheid assisteerde, kon de verdachte in de wijk Zwanenveld worden aangehouden.

Het politievoertuig reed met optische- en geluidssignalen achter de bestuurder die, onder meer in de wijken Grootstal en Hatert, zeer verkeersgevaarlijk rijgedrag vertoonde. Daarbij letten de agenten ook voortdurend op de directe omgeving met het oog op mogelijke andere weggebruikers. De man reed zonder verlichting meerdere keren door rood licht en ging onder andere over een bussluis, fietspad en tegen het verkeer in. Dit ging gepaard met snelheden van boven de 100 km in de bebouwde kom. Een andere eenheid kon de achtervolging overnemen en ging direct tot aanhouding over toen de verdachte zich op de 52e straat klem reed.

Het bleek te gaan om een 35-jarige inwoner van Nijmegen. De man is aangehouden voor overtreding van artikel 5 WegenVerkeersWet, het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid en artikel 8, rijden onder invloed. Bij de onvermijdelijke blaastest blies de Nijmegenaar 730 ug/l, ruim boven de wettelijk strafbare limiet van 220. Zijn rijbewijs wordt ingevorderd. Ook vonden de agenten wikkels met vermoedelijk drugs in de auto, dat ter vernietiging in beslag is genomen. De verdachte wordt gehoord en er zal proces-verbaal tegen hem worden opgemaakt.