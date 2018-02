Stroomstoring Schiphol voorbij

Een deel van Schiphol kreeg zaterdagochtend te maken met een stroomstoring. Monteurs waren snel ter plaatse ne in de loop van de middag was de storing voorbij.

Dit meldt nu.nl

Een deel van Schiphol kampte zaterdag met een grote stroomstoring in het bagage-afhandelingssysteem. Daarom liepen vertrekken en aankomsten in de hallen 3 en 4 vertraging op, meldde de luchthaven via Twitter.

Een aantal vluchten is zonder bagage vertrokken, andere vluchten waren vertraagd. De luchthaven liet al weten dat er hard werd gewerkt om de storing te verhelpen. Reizigers meldden op twitter lange wachtrijen.