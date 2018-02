Eerste DNA-afnamedag Nicky Verstappen goed verlopen

De politie en Openbaar Ministerie zijn tevreden over het verloop van de eerste DNA-afnamedag rondom het onderzoek Nicky Verstappen. Zaterdag om 10 uur gingen op 6 locaties de deuren open. De hele dag was er een constante toestroom van mannen die hun DNA kwamen afgeven.

Positieve reacties

De reacties waren positief en er werd vertrouwen in de professionaliteit van de politiemensen uitgesproken die de afnamen voor hun rekening namen. De sfeer op de locaties was ontspannen. Slechts op twee locaties in Landgraaf ontstond heel even een langere wachttijd, maar dat werd opgelost door de inzet van de zogeheten mobiele brigades. In de loop van zondagmiddag worden de eerste opkomstcijfers van zaterdag bekend gemaakt in het dossier Nicky Verstappen op politie.nl. Dit wordt vervolgens iedere dag bijgewerkt.

De politie en het Openbaar Ministerie willen iedereen bedanken die vandaag DNA hebben afgegeven en hopen dat het beeld van vandaag wordt gecontinueerd.

21.500 uitnodigingen verstuurd

De komende 14 dagen wordt bij 17.500 mannen DNA afgenomen die inmiddels al een brief hebben. In de loop van de komende week krijgen nog eens 4.000 mannen een uitnodiging. Deze mannen woonden in 1998 in delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daarbuiten. Daarmee komt het totaal uitgenodigden op 21.500.

Geen brief, toch DNA afstaan?

Er zijn ook mannen die spontaan, zonder uitnodiging, DNA willen afstaan om op die manier een bijdrage te leveren. Projectleider Hans Ramaekers: ‘We merken dat er een enorme bereidwilligheid is om mee te doen en daar zijn we blij mee. Ook van mensen die geen brief hebben gekregen en toch willen meewerken. Er is een lange periode van zorgvuldige voorbereiding en selectie aan voorafgegaan om tot de groep van 21.500 uitgenodigde mannen te komen. We richten ons tijdens de afnameperiode dan ook specifiek op deze groep. Mocht u toch een dringende reden hebben om DNA af te staan, dan wil de politie daarvoor een uitzondering maken.‘