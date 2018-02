Ziekenhuis Amstelland geeft geboortefotograaf toegang tot operatiekamer

Hier zijn we trots op, want dit is in de meeste ziekenhuizen nog niet zo gebruikelijk. Het was vrijdagavond 23 februari een bijzonder moment voor ouders, maar ook een bijzondere aangelegenheid voor de medewerkers op de OK. Onlangs heeft het ziekenhuis afspraken gemaakt met een aantal doula’s (zij ondersteunen aanstaande ouders op een niet-medische manier tijdens de geboorte van hun kind) en twee geboortefotografen over de toegang tot de OK. Katinka Overmars, de gynaecoloog die de keizersnede uitvoerde, is blij dat het ziekenhuis deze aanvullende dienst mogelijk maakt. “Zo kunnen we ouders die dat willen tegemoetkomen in hun wens dat de geboorte van hun kindje door een professionele fotograaf wordt vastgelegd, ook wanneer de bevalling eindigt in een keizersnede.”

Voor wie meer wil weten over bevallen in Ziekenhuis Amstelland of over geboortefotografie kan op donderdag 8 maart a.s. terecht op onze zwangerschapsmarkt. Deze avond bieden we een gevarieerd programma met een rondleiding door het Geboortecentrum, een lezing en een marktplein met informatiekraampjes van onze samenwerkingspartners. U kunt dan onder andere denken aan informatie over acupunctuur, diëtetiek, yoga, bekkenfysiotherapie, psychische gezondheid, en ook kunt u kennismaken met onze geboortefotografen Dora Barens en Inge Berken.