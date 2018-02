Amazone van paard gevallen in natuurgebied bij Boxtel, ambulance kan niet door toegangspoort

In het natuurgebied zou nabij de Van Tienhovenweg een amazone van haar paard zijn gevallen. Omdat de ambulance niet door de toegangspoort aan de Nianadreef kon, zaagde de brandweer deze poort open, waarna de ambulance zijn weg kon vervolgen. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend. Via de meldkamer van de brandweer werd Natuurmonumenten is in kennis gesteld vanwege de vernielde poort.