Stomdronken man drinkt fles allesreiniger leeg

In Etten-Leur heeft de politie vrijdagnacht het heel druk gehad met een man die niet alleen liters bier op had, maar ook nog fles Andy schoonmaakmiddel.

De man bleek zo dronken dat hij niet meer aanspreekbaar was. Dit meldt wijkagent R. Konings aan Omroep Brabant. Van het ambulancepersoneel moest de man rechtop zitten, maar dat ging heel moeizaam. Konings tegen de omroep: 'We hebben geholpen met een infuus. Daarna moesten we hem vet toedienen. We hebben een klodder mayonaise in zijn mond gestopt en hem laten slikken." Vet zorgt ervoor dat het schoonmaakmiddel niet gaat schuimen in de maag. Dat schuim kan de ingewanden flink beschadigen.

In het huis waren nog vijf mannen aanwezig, Die waren allemaal stomdronken. Ze spraken geen Nederlands alleen gebrekkig engels. maar waren niet agressief. De agenten zorgden dat het ambulancepersoneel hun werk kon doen. Konings meldt later dat de man na de behandeling van het ambulancepersoneel is meegenomen naar Breda, naar het Amphia Ziekenhuis om te herstellen