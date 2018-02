Politie start onderzoek naar vermiste Orlando Boldewijn

De politie sprak afgelopen week met familie en vrienden van Orlando en deed uitgebreid onderzoek naar onder andere telefoon- en bankgegevens van Orlando. Daaruit bleek dat hij de zondag van zijn verdwijning in Den Haag is geweest voor een internetdate. De politie heeft gesproken met de man die Orlando voor het laatst heeft gezien. Deze man vertelde dat hij Orlando na hun ontmoeting zondagavond heeft afgezet op de Böttgerwater in de wijk Ypenburg in Den Haag. Volgens de man zou Orlando vanuit hier richting Rotterdam vertrekken. Sindsdien ontbreekt elk spoor.



Orlando maakt regelmatig afspraken via sites en apps. Vrienden en familie geven echter aan dat hij na deze afspraken nooit wegblijft. Ook mist hij nooit school- of werkverplichtingen. Uit onderzoek blijkt dat er na zondag geen activiteit meer is geweest op Orlando’s bankrekening en telefoon. Dit maakt dat de politie er rekening mee houdt dat Orlando iets is overkomen. De politie is dringend op zoek naar getuigen die Orlando zondag of later hebben gezien of die ons meer kunnen vertellen over Orlando’s mogelijke verblijfplaats.



De Böttgerwater in Den Haag is helaas niet voorzien van cameratoezicht. Ook buurtonderzoek in deze straat en het uitkijken van andere camerabeelden in de omgeving heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. De politie is daarom naarstig op zoek naar getuigen. Wie heeft Orlando zondag nog gezien in Den Haag, in het openbaar vervoer of in Rotterdam? Ook wil de politie graag weten of hij dan in het gezelschap was van iemand.