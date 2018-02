Politie lost schot bij poging voortvluchtige aan te houden

De politie heeft zondagmiddag in Apeldoorn geschoten bij een poging een voortvluchtige aan te houden. Dat gebeurde in de wijk De Maten toen de 31-jarige man met een auto inreed op de politiemensen die hem wilden aanhouden. De man wist vervolgens te ontkomen.

De man was sinds dinsdag voortvluchtig. Hij verbleef in een forensisch psychiatrische kliniek na het uitzitten van een gevangenisstraf. Hij nam de benen bij een bezoek aan de tandarts in Zutphen. Sindsdien wordt hij gezocht. De politie zet het opsporingsonderzoek voort.

De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het gebruik van het vuurwapen door de politie.