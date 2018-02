Branche kan aardgasverbruik al vóór 2030 halveren

UNETO-VNI is een van de deelnemers aan de besprekingen over een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Het kabinet gaf vrijdag het startschot voor die besprekingen. UNETO-VNI ondersteunt de voortvarende aanpak van Klimaatminister Wiebes, die al in de zomer tot een akkoord op hoofdlijnen wil komen. Het gaat daarbij onder meer om afspraken over een grootschalige aanpak van verduurzaming, de beschikbaarheid van voldoende technici én slimme financieringsconstructies.



Eén van de onderwerpen die minister Wiebes op de agenda van het nieuwe Klimaatakkoord heeft gezet, is het tekort aan technisch personeel. UNETO-VNI vindt dat terecht, omdat de beschikbaarheid van voldoende technici het belangrijkste knelpunt is voor een versnelde energietransitie. Terpstra: ‘Tot 2020 hebben we al 20.000 technische vakmensen te weinig. Als we massaal duurzame energiesystemen gaan plaatsen, verwacht ik een tekort van minimaal 40.000 technici.'



Het verduurzamen van de eigen woning moet volgens UNETO-VNI aantrekkelijker worden. Dat kan door meer technologische innovaties en het invoeren van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt dan op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over. Terpstra: ‘Zo wordt een energiezuinig huis haalbaar voor álle Nederlanders.’



Terpstra vindt het niet verstandig om afscheid te nemen van de bestaande gasinfrastructuur. ‘Het is een utopie om te denken dat we de gehele gebouwde omgeving het komend decennium volledig aardgasvrij kunnen maken. Vooral in de bestaande bouw blijft aardgas nodig als transitiebrandstof. Bovendien kunnen we ons gasleidingnetwerk in de toekomst gebruiken voor het transport van duurzaam gas en waterstof.’



UNETO-VNI is blij met de ambitieuze benadering van minister Wiebes. Terpstra: ‘De Nederlandse installatiebranche staat in de startblokken om samen met de overheid en alle betrokken partijen constructief aan de slag te gaan. Niet alleen in de gebouwde omgeving, maar óók in de industrie en de infrastructuur.’