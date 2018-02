Boswachter Oostvaardersplassen bedreigd

Een boswachter van Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van bedreiging bij de politie. De man is werkzaam in het natuurgebied de Oostvaardersplassen en zou telefonisch een aantal keren zij bedreigd door een persoon die zich boos maakt over het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen.