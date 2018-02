Duinen in brand Hoek van Holland

Aan de Strandboulevard Hoek van Holland heeft zondagavond een flink stuk van de duinen in brand gestaan. De brandweer schaalde op naar middelbrand en kort daarna naar grote brand om voldoende blusvoertuigen ter plaatse te krijgen.

Al snel bleek het grote stuk dat in brand stond sneller onder controle te zijn dan aanvankelijk gedacht werd, waarna er weer werd afgeschaald. De brandweerploegen van Hoek van Holland en Naaldwijk (regio Haaglanden) hebben het incident afgehandeld. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.