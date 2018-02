Oudere verpleegkundigen vrezen meer ziekteverzuim als zij vaker nachtdiensten moeten draaien

In de gezondheidszorg is het ziekteverzuim al heel hoog. Middels een enquête onder 1825 leden van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) geeft ruim twee derde aan lichamelijke klachten te ervaren door de nachtdiensten. Dan gaat het voornamelijk om prikkelbaarheid en slaapproblemen.

Als het aan de werkgeversorganisatie NFU ligt gaan oudere werknemers straks vaker nachtdiensten draaien, zo schrijft de krant. Daarmee probeert het NFU het personeelstekort in de ziekenhuizen op te vangen. Het gaat dan om alle 65.000 werknemers van de acht academische ziekenhuizen, onder wie verpleegkundigen en artsen. In totaal komen we in de zorgsector 100.000 tot 125.000 mensen tekort. Ook academische ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan personeel.