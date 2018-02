Deur Maagdenhuis opnieuw beklad uit protest

De Nieuwe Universitiet (DNU) wil opnieuw aandacht vragen voor het doel van de protesten drie jaar geleden. DNU vindt dat er na de bezetting van drie jaar geleden nog maar weinig veranderd is.

''Politiek en bestuur doen nog steeds niets tegen de extreme werkdruk, profiel 2016 wordt alsnog verkapt en onder andere naam ingevoerd, en de adviezen van de Commissie Diversiteit zijn genegeerd - geen dekolonisering, geen democratisering, geen resultaat.

Daarnaast is er in de afgelopen twee jaar maar liefst tien miljoen bezuinigd bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Ook bij de Faculteit Maatschappij en Gedrag vallen keiharde klappen. Ondertussen moeten steeds minder docenten en steeds minder ondersteunend personeel het onderwijs verzorgen van steeds meer studenten.

Dankzij afbraakbeleid van PvdA en VVD moeten studenten zich in de schulden steken – om vervolgens gedoceerd door flexwerkers en overspannen docenten in een peperduur gebouw te zitten waar het dak vanaf waait zodra het stormt.'' DNU wil het rendementsdenken, bureaucratisme, topdown-management en de flexibilisering en precarisering in alle sectoren op de kaart zetten. De studentenraden alleen zijn niet bij machte dit te stoppen. Een volgende studentenrevolte wel. Docenten, staakt! Studenten, bezet is de oproep.