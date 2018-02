Wasdroger vat vlam in het Franciscus ziekenhuis

In het Franciscus ziekenhuis locatie Vlietland in Schiedam heeft maandagochtend brand gewoed.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Ter plaatse bleek er een wasdroger in brand te staan. De brand was snel onder controle. Twee personen raakte gewond. Ze ademde teveel rook in. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.