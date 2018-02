Politie zoekt doorrijder na aanrijding in Mijdrecht

De politie is op zoek naar de bestuurder van een grijze Ford Focus die op dinsdag 20 februari was betrokken bij een aanrijding.

Na de aanrijding reed hij door zonder zijn identiteit aan de andere bestuurder bekend te maken.

Rond 14.00 uur reed een 64-jarige inwoner van Mijdrecht over de Dokter van Den Berglaan richting het winkelcentrum de Adelhof. Net voorbij een oversteekplaats reed vanuit de Rozenobel plotseling de grijze Ford Focus de weg op. Er volgde een aanrijding, waarbij de Mijdrechter voorstelde om de gegevens uit te wisselen op het nabij gelegen parkeerterrein. De bestuurder van de Ford zag hiervan af en reed direct weg via de Dubloen in de richting van de Tweede Zijweg. Van de bestuurder is bekend dat het om een getinte man gaat, normaal postuur, circa 1.75 meter lang met kort donker zwart haar. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.