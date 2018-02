Baby door eigen ouders ontvoerd in Eersel

Maandagochtend is in het Brabantse Eersel een 6 maanden oude baby ontvoerd. Dit meldt de politie maandag.

'De politie is een grote zoektocht begonnen naar de baby die vanmorgen werd meegenomen vanaf een parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Donkere Mercedes SUV

Kort na 09.00 uur kwam de melding van de mogelijke ontvoering binnen bij de politie. Het meisje zou uit een Maxi-Cosi zijn getrokken. Een man en een vrouw gingen er vervolgens met het kind vandoor in een donkere Mercedes ML 270 met het kenteken 94-GK-PB.

Biologische ouders

De politie gaat ervan uit dat de baby is meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht.

Burgernet

Direct na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd werd door de recherche in Eindhoven op diverse manieren getracht in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op social media leidden tot meerdere reacties van burgers, die nu verder worden onderzocht.

Amber Alert

'Helaas hebben deze acties nog niet geleid tot het aantreffen van de baby en haar ontvoerders. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid van het kind, is daarom besloten een Amber Alert te versturen. Alle actie is er nu op gericht het kind zo snel mogelijk veilig weer aan te treffen', aldus de politie.

Info? Bel 112!

Iedereen die meer weet, bijvoorbeeld over de locatie van de donkere Mercedes, het meisje of de man en vrouw, wordt opgeroepen om direct 112 te bellen. Zodra er meer informatie is over de zaak wordt die gedeeld op politie.nl en via Twitter op @politieob.

Ook doet de politie een oproep aan de ontvoerders van de baby zelf: meld je bij de politie Oost-Brabant. Dat kan door een politiebureau binnen te lopen of contact met ons op te nemen via 0900-8844 of via 112.