Camerabeelden verdachten schieten en plaatsen handgranaten Nieuwegein

Opsporing Verzocht en bureau Hengeveld

'Opsporing Verzocht toont dinsdag 27 februari camerabeelden van verdachten van een beschieting van een huis en van het plaatsen van twee handgranaten in de Beatrixstraat. Woensdag 28 februari laat bureau Hengeveld de beelden ook zien', aldus de politie.

Beschieting

In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 februari schrikken de bewoners van een woning aan de Beatrixstraat rond 04.15 uur wakker van harde knallen. Het blijkt dat hun huis wordt beschoten door iemand met een automatisch wapen. Wonder boven wonder raakt niemand gewond. De kogelgaten in de gordijnen en rolluiken laten zien, dat het ook anders af had kunnen lopen.

Handgranaten

Een week later, in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 februari rond 05.00 uur, wordt de straat weer opgeschrikt. In de vroege ochtend vindt de bewoner van hetzelfde huis als de beschieting, een handgranaat voor zijn deur. De Explosievenopruimingsdienst (EOD)maakt de granaat onschadelijk. Het gevaar is echter nog niet weg. Bij het verplaatsen van zijn auto blijkt er een handgranaat onder de auto te liggen. Uit voorzorg wordt de omgeving weer afgezet. De EOD zorgt dat ook deze granaat geen schade kan aanrichten.

Onderzoek

De recherche onderzoekt de twee zaken. Vermoedelijk is er een link tussen beide incidenten. Maar waarom het gebeurd is, is nog onduidelijk. Op beelden zijn beide keren personen te zien. De camerabeelden worden getoond in Opsporing Verzocht en in bureau Hengeveld.

Tips!

Getuigen die informatie hebben, kunnen bellen met de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Opsporing Verzocht wordt dinsdag 27 februari uitgezonden om 20.30 uur op NPO1. Bureau Hengeveld is woensdag 28 februari te zien op RTV Utrecht en wordt elk uur herhaald.