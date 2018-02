Auto op de kop in de sloot in Zuidbroek, bestuurder ongedeerd

Maandagochtend even na 11.00 uur is een automobilist met zijn wagen op zijn kop in de sloot beland.

Bocht

Dit gebeurde in een bocht aan de W.A. Scholtenweg in Zuidbroek. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. De man is met behulp van omstanders uit zijn auto gehaald.

Niet gewond

Hij werd door ambulancepersoneel onderzocht maar bleek gelukkig niet gewond te zijn geraakt. Zijn auto daarentegen raakte zwaar beschadigd. Fruitema berging uit Oude Pekela heeft de wagen uit de sloot getakeld.