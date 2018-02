Meisje zwaar mishandeld na weigeren afdoen hoofddoek

Hoofddoek

Het meisje fietste vorige week woensdag 21 februari rond 15.45 uur vanaf de Peppellaan naar huis, toen zij bij de Moerasandijviestraat twee jongens voor haar zag fietsen. De jongens draaiden zich om en begonnen te lachen. Ze riepen dat het meisje haar hoofddoek af moest doen. Toen het meisje dit niet deed en zei dat ze hun mond moesten houden, sprongen de jongens van hun fiets af en kwamen naar haar toe.

Geschopt tegen hoofd en rug

Het slachtoffer werd van haar fiets geduwd en viel op de grond. Ze werd geschopt tegen onder andere haar hoofd en rug. Hierna gingen de daders ervandoor en het hevig geschrokken slachtoffer kroop onder haar fiets uit. Ze ging met veel pijn naar huis, waar de politie werd gewaarschuwd. Na medische controle in het ziekenhuis bleek het slachtoffer, naast diverse blauwe plekken, een lichte hersenschudding te hebben.

Signalementen

De jongens zijn allebei rond de 18 jaar oud. De één is ongeveer 1,70 meter lang, heeft blond haar en droeg een korte zwarte jas. De ander heeft kort blond haar en droeg een korte zwarte jas. Bent u getuige geweest van deze mishandeling of weet u wie de daders zijn? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.