Brandweer in Boxtel van schoorsteenbrand naar schoorsteenbrand

Maandagmiddag is de brandweer van Boxtel twee keer uitgerukt, in beide gevallen voor een schoorsteenbrand.

Kort voor 13.30 uur woedde brand in een schoorsteen aan de Veldakkerweg in Boxtel. Later die middag rukte de brandweer rond 15.45 uur uit voor een schoorsteenbrand aan de Lennisheuvel in het gelijknamige dorp.

Schoongebrand

In Lennisheuvel moest zwaar gereedschap uit het blusvoertuig gehaald worden om de kap bovenop de schoorsteen te kunnen verwijderen. Inmiddels was het schoorsteenkanaal al schoongebrand waardoor er enkel een controle van bovenaf moest worden gedaan door de brandweer.

Schoorsteen geveegd

In de Veldakkerstraat werd het schoorsteenkanaal wel door de brandweer schoongeveegd. In beide gevallen werd de brandweer van Boxtel bijgestaan door de collega’s uit Den Bosch die met een ladderwagen ter plaatse kwamen.