Openbaar Ministerie wil 33 duizend euro van veroordeelde Utrechtse internetoplichter

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Utrecht de ontneming van 33.000 euro gevorderd van een 23-jarige Utrechter. De man werd eind vorig jaar veroordeeld voor een reeks oplichtingen via internet. De officier van justitie wil dat hij het geld dat hij hiermee verdiend heeft weer inlevert.

De Utrechter werd medio december door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden, waarvan negen voorwaardelijk. De rechtbank hield hem verantwoordelijk voor zestien gevallen van internetoplichting en de verduistering van een credit card. Telkens bood hij via websites voor de verkoop van tweedehands goederen producten te koop aan. Na onderhandeling liet hij geïnteresseerden hiervoor geld overmaken waarna hij de beloofde goederen nooit leverde. De man maakte hiervoor gebruik van valse namen, fictieve e-mailadressen en bankrekeningen van derden.

Voorafgaand aan de rechtszaak in december meldden diverse gedupeerden zich al bij het Openbaar Ministerie met een verzoek tot schadevergoeding. Namens hen diende de officier van justitie een zogenaamde ‘ vordering benadeelde partij in’. De rechtbank wees daarop in het vonnis medio december al vorderingen toe voor in totaal ruim 15.000 euro. Dit bedrag moet de veroordeelde terugbetalen aan de gedupeerden. Omdat de man volgens berekeningen van het Openbaar Ministerie ruim het dubbele verdiend heeft met zijn oplichtingspraktijken is nu een ontneming van in totaal 33 duizend euro gevorderd. Toegewezen vergoedingen die aan de slachtoffers worden betaald, mogen hier van afgetrokken worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.