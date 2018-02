Politie Amersfoort zoekt een jonge vrouw met een baby in bosgebied

De politie Amersfoort zoekt een jonge vrouw met een baby in het bosgebied aan de rand van landgoed Nimmerdor in Amersfoort.

''Wij zoeken een 20jr vrouw met een baby. Zij maakte een verwarde indruk op onze melder. De vrouw had een donkere broek en een dun blauw vest aan. Zowel de baby als de vrouw waren te koud gekleed. Ziet u deze vrouw, houdt haar in het zicht en bel de #politie via 112.''

Het bosgebied ligt aan de rand van landgoed Nimmerdor is op dit moment afgezet. Een eerdere zoektocht met een politiehelikopter heeft niets opgeleverd. Daarom gaat de politie nu met speurhonden het gebied in.

De politie wil niet dat mensen op eigen houtje gaan zoeken in het bosgebied, benadrukt wijkagent Poelman.